TSMC startet mit 3-Nm-Verfahren: Schnellere Chips für Apple und Co.

Mit dem Schritt von 7-Nm-Verfahren zum 5-Nm-Verfahren haben wir einen recht großen Sprung bei den Chips gesehen. Der aktuelle Prozess wurde zwar auch hin und wieder verfeinert, aber die ganz großen Sprünge blieben in letzter Zeit aus.

TSMC startet 3-Nm-Chip-Produktion

Das wird sich 2023 ändern, denn das 3-Nm-Verfahren steht an und TSMC startet noch diese Woche die Massenproduktion. Am 29. Dezember gibt es ein lokales Event in Taiwan und danach beginnt die Produktion in Fab 18. Die ersten Produkte mit den ganz neuen Chips dürften also im ersten Quartal 2023 zu uns kommen.

Wer macht den Anfang? Sicher Apple mit einem Apple M2 Pro, M2 Max und M2 Ultra. Die neuen Macs stehen Anfang 2023 im Raum und vermutlich haben wir im Herbst keine neuen Produkte gesehen, weil Apple das Verfahren abwarten wollte.

Der Snapdragon 8 Gen 2 wird übrigens noch nicht im 3-Nm-Verfahren gefertigt, da gibt es zwar auch einen Schritt nach vorne, aber das wird kein großer Schritt sein.

Das iPhone dürfte im Herbst den Anfang machen und Qualcomm steigt dann sicher mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ab 2024 ein. Doch was bedeutet der Schritt zum 3-Nm-Verfahren überhaupt? Mehr Leistung und effizientere Produkte. Das mit der Power ist vielen egal, aber eine bessere Akkulaufzeit sollte damit möglich sein.

