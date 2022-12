Apple Mac-Lineup: Gute und schlechte Nachrichten für Pro-Nutzer

Mark Gurman hat sich am Sonntag mit seinem wöchentlichen Newsletter bei Bloomberg mit einem großen Update zu den Macs gemeldet. Diesen Herbst gab es nach vielen Jahren (2007) erstmals keine neuen Macs. Das hat wohl einen Grund.

Neuer Mac Pro wird doch nicht „extrem“

Eigentlich wäre es langsam Zeit für einen neuen Mac Pro, denn Apple wollte alle Macs innerhalb von zwei Jahren auf M-Chips umstellen. Allerdings bereitet genau dieser Probleme. Also nicht der Mac Pro selbst, sondern der ganz neue M-Chip.

Mit diesem neuen Mac Pro war nämlich mal ein Apple M2 Extreme geplant, eine neue Highend-Version der M-Reihe. Doch die Entwicklung sei zu teuer und selbst für so ein Nischenprodukt würde sich das laut Mark Gurman nicht mehr lohnen.

Aktuell wird der neue Mac Pro also „nur“ noch mit einem Apple M2 Ultra getestet und die Version mit dem Apple M2 Extreme werden wir womöglich nie sehen. Das wird einige Pro-Nutzer enttäuschen. Ein Apple M2 Ultra wird sicher auch ein sehr beeindruckender Chip, aber mich hätte so ein Apple M2 Extrem auch interessiert.

Apple plant mehrere Monitore für 2023

Kommen wir aber zur positiven Meldung, denn Mark Gurman spricht auch davon, dass wir „mehrere“ neue Monitore kommendes Jahr bei Apple sehen werden. Ein neues Pro Display XDR soll dabei sein, aber weitere Details bekommen wir nicht.

Die aktuellen Modelle sind noch mit einem LCD-Panel ausgestattet, vermutlich wird Apple sie auf Mini-LEDs und teilweise auf OLED umstellen. Ich hoffe weiterhin auf ein neues Apple Studio Display mit Mini-LEDs, das wäre mein Wunsch für 2023.

Neue Pro-Modelle bei den MacBooks

Und wie sieht es bei den MacBooks aus, da gab es in diesem Jahr keine neuen Pro-Modelle. Diese werden wir laut Mark Gurman „Anfang 2023“ sehen. Ein großes Upgrade kommt da aber nicht, Apple nimmt wohl die aktuelle Basis und spendiert dieser ein Upgrade mit der M2-Reihe. Ein Mac Mini mit M2 steht dann auch an.

Und ein neuer iMac Pro? Dieser wird nicht von Mark Gurman erwähnt, aber es steht im Raum, dass wir diesen mit der M3-Reihe sehen könnten. Die wird laut Quelle frühestens Ende 2023 kommen, die besseren M3-Chips vielleicht sogar erst 2024.

Klingt für mich so, als ob Apple die Mac-Pläne für den Herbst 2022 nicht realisieren konnte und man die neuen Produkte auf Anfang 2023 verschoben hat. Die neuen Macs sind mir persönlich nicht so wichtig, das MacBook Pro mit M1 Max reicht mir vollkommen aus. Doch ich bin sehr gespannt, was bei den Displays geplant ist.

