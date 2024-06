Umweltbundesamt: Elektrifizierung macht den Güterverkehr klimafreundlich

Ohne Güterverkehr wären die Regale in den Geschäften leer und die Wirtschaft stünde still. Doch der Transport von Gütern und Abfällen verursacht Lärm, Luftschadstoffe und trägt erheblich zum Ausstoß von Treibhausgasen bei. Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt in seiner „Vision 2045“, Transporte stärker auf Bahn und Schiff zu verlagern, Lkw und Binnenschiffe elektrisch zu betreiben und Transporte insgesamt zu vermeiden.

Der Güterverkehr ist für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors in Deutschland verantwortlich und wächst stärker als der Personenverkehr. Zwischen 1991 und 2022 hat der Güterverkehr um 75 Prozent zugenommen, der Personenverkehr nur um 22 Prozent.

Prognosen zeigen, dass der Güterverkehr ohne Gegenmaßnahmen bis 2051 um weitere 46 Prozent zunehmen wird. Dirk Messner, Präsident des UBA, betont, dass eine Verkehrswende dringend notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen.

Umweltbundesamt sieht Elektrifizierung als Schlüssel

Die UBA-Broschüre „Schwere Lasten. Große Aufgabe. Ein Ziel. – Umweltfreundlicher Güterverkehr: international, global, lokal“ stellt über 70 Maßnahmen vor, wie der Güterverkehr bis 2045 umweltfreundlicher werden kann. Dazu gehören die Elektrifizierung von Lkw und Binnenschiffen, der Ausbau der Schieneninfrastruktur und die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel.

[…] Um bis zum Jahr 2045 einen treibhausgasneutralen, resilienten, emissionsarmen, bezahlbaren und generationengerechten Güterverkehr zu erreichen, ist wichtig, dass der Güterverkehr weiter und umfassend elektrifiziert wird. Dafür sind batterieelektrische Antriebe bei Lkw und Binnenschiffen, Oberleitungen für Schienen und – wo passend eventuell auch – für Straßen und mit Hilfe von erneuerbarem Strom generierte Kraftstoffe im internationalen See- und Luftverkehr notwendig. Damit die Versorgung des Güterverkehrssektors jedoch möglichst vollständig mit erneuerbaren Energien erfolgen kann, ist es gleichzeitig notwendig, den Energiebedarf zu senken und den Güterverkehr noch stärker auf Effizienz auszurichten. So sollten möglichst viele Transporte von Lkw und Flugzeugen auf Züge und (Binnen-)Schiffe verlagert werden, da diese Verkehrsmittel deutlich energieeffizienter sind. Der Transport auf der Schiene ist bereits überwiegend elektrifiziert. Damit zukünftig mehr Güter mit der Bahn transportiert werden können, müssen erstens die bisherigen Kapazitäten erhöht werden. Zweitens muss dieses Transportsystem flexibler und zuverlässiger werden. Mit Hilfe von Automatisierung, Digitalisierung und strategischem Ausbau kann das gelingen. […]

Auch die Kombination verschiedener Verkehrsträger und die Vermeidung unnötiger Transporte durch digitale Lösungen und nachhaltige Konsumentscheidungen spielen eine wichtige Rolle, so das Umweltbundesamt.

