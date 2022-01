Unpacked-Event im Februar: Samsung verspricht das bemerkenswerteste Gerät der S-Serie

Mit großen Worten hat Samsung ein neues Unpacked-Event im Februar 2022 offiziell bestätigt.

So heißt es: „Auf der Unpacked im Februar 2022 werden wir Ihnen das bemerkenswerteste Gerät der S-Serie vorstellen, das wir je entwickelt haben. Die nächste Generation des Galaxy S ist da und vereint die besten Erfahrungen unseres Samsung Galaxy in einem ultimativen Gerät.“ Das Unternehmen wird also in Kürze sein neues Flaggschiff-Modell auf einem Event vorstellen und kündigt dies per Pressemeldung und Videoclip offiziell an.

Der Fokus wird unter anderem auf der Kamera liegen. Immerhin verspricht Samsung schon jetzt: „Mit ihm [dem Gerät] werden Sie die Nacht beherrschen – mit den besten und hellsten Fotos und Videos, die Sie je mit einem Handy aufgenommen haben.“

Samsung schraubt die Erwartungen also sehr hoch, denn noch dicker kann man kaum auftragen. Wir dürfen also gespannt sein (oder eben auch nicht, denn wir erwarten ziemlich sicher das Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra).

