„Unzensiert – Bushido’s Wahrheit“ bei Amazon Prime Video gestartet

Amazon startet ab sofort mit einer Doku-Serie über den Rapper Bushido und seine Familie: „Unzensiert – Bushido‘s Wahrheit“.

In sechs Episoden folgt die Amazon Exclusive Serie Anis Ferchichi alias Bushido und seiner Familie über zwei Jahre bis zum Beginn seines Gerichtsprozesses. Die Doku-Serie startet ab heute (ist bereits online) exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich.

Die Doku-Serie Unzensiert – Bushido’s Wahrheit wird von Content Factory produziert. Die Interviews führte der Journalist Peter Rossberg, der gemeinsam mit einem Produktionsteam den Rapper und seine Familie begleitete. Ich persönlich kann damit rein gar nichts anfangen, aber eventuell gibt es ja jemanden unter euch, der sich für die Thematik interessiert.

Darum geht’s in Unzensiert – Bushido’s Wahrheit:

Die Amazon Exclusive Doku-Serie folgt der Geschichte eines der erfolgreichsten und umstrittensten Künstlers Deutschlands. Prime-Mitglieder bekommen nicht nur Einblicke in den Aufstieg des Rappers Bushido, sondern lernen auch den Familienvater Anis „Bushido“ Ferchichi kennen, der mit Frau und Kindern im Berliner Vorzeige-Viertel lebt.

Neben seinen Gold- und Platinalben brachten ihn in den letzten Jahren vor allem Konflikte mit dem Gesetz und die Verbindung zum organisierten Verbrechen in die Schlagzeilen. Insbesondere der Prozess, bei dem er zu der Zusammenarbeit mit einem Berliner Clan-Chef vor Gericht aussagte, brachte den Rapper vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Folge: seit fast drei Jahren leben Anis „Bushido“ Ferchichi und seine Familie unter Polizeischutz.

Die Serie taucht tief in das Familienleben ein, das Produktionsteam hat Anis und Anna-Maria über zwei Jahre begleitet – inklusive aller Höhen, wie dem gemeinsamen Familienurlaub, aber auch den Tiefen. Fans bekommen exklusive Einblicke in ein Leben zwischen dem Alltag als erfolgreicher Musikproduzent und Rapper, dem Familienleben unter Polizeischutz und dem Versuch, die wohl schwierigsten Jahre für seine Familie bestmöglich zu meistern.

Neben seiner Frau Anna-Maria kommen in der Doku-Serie wichtige Akteure aus der Musikindustrie und langjährige Weggefährten des Rappers zu Wort – doch auch Kritiker Bushidos finden in der Serie eine Stimme.