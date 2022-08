Updates: FRITZ!App WLAN für iOS und MyFRITZ!App für Android

AVM hat aktuell darauf hingewiesen, dass die FRITZ!App WLAN für iOS ein Update erhalten hat. Auch die MyFRITZ!App für Android wurde aktualisiert.

Es gibt dabei im Kern zwei Anpassungen der FRITZ!App WLAN für iOS. Zum einen kann man die Funktion „WLAN messen“ über einen Siri-Kurzbefehl nutzen. Zum anderen wurde die Darstellung der Latenz (WLAN-Messung) als Histogramm verbessert.

Bei der MyFRITZ!App für Android gab es eine erwähnenswerte Fehlerbehebung.

So wurden in der alten Version verpasste Anrufe nicht mehr angezeigt, was jetzt aber gefixt wurde.

Wir haben frische App-Updates für euch. 🎉🤝😎 🍏FRITZ!App WLAN iOS: – NEU: "WLAN messen" als Siri-Kurzbefehl

– Verbesserung: Darstellung der Latenz (WLAN-Messung) als Histogramm 🤖MyFRITZ!App Android:

– Behoben: Verpasste Anrufe wurden nicht mehr angezeigt pic.twitter.com/tUAiy1uBnE — FRITZ!Box (@AVM_DE) August 23, 2022

