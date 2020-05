UPLOAD: Amazon bestellt 2. Staffel

Die kürzlich erst gestartete Amazon-Serie UPLOAD bekommt eine zweite Staffel. Amazon Studios kündigt aktuell die Fortsetzung der Sci-Fi-Comedy-Serie an.

Amazon verweist auf den „weltweiten Erfolg“ der ersten Staffel der Amazon Original Serie und schickt das Projekt des Autors und Serienschöpfers Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) in eine nächste Runde. Die zweite Staffel wird wieder exklusiv bei Amazon Prime Video in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit für Prime-Mitglieder verfügbar sein.

Die erste Staffel von UPLOAD ist seit dem 1. Mai 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar, und zwar in HD und auch in Ultra HD (4K).

UPLOAD – Darum geht es in Staffel 1

UPLOAD findet in naher Zukunft statt, wo Menschen in ein virtuelles Leben nach dem Tod ihrer Wahl „hochgeladen“ werden können. Die Serie folgt einem jungen App-Entwickler, Nathan Brown (Robbie Amell), der nach einem Autounfall mit Selbstfahrer im Krankenhaus landet und schnell über sein Schicksal entscheiden muss. Nach einer überstürzten Beratung mit seiner oberflächlichen Freundin Ingrid (Allegra Edwards) entscheidet er sich dafür, in das luxuriöse virtuelle Jenseits ihrer Familie, dem „Lakeview“ der Firma Horizen, hochgeladen zu werden. Nachdem er in Lakeview hochgeladen wurde, trifft Nathan seinen Kundenservice “Angel” Nora Anthony (Andy Allo), die zunächst seine charismatische Concierge und Fremdenführerin ist, aber schnell zu seiner Freundin und Vertrauten wird und ihm hilft, sich in dieser neuen digitalen Verlängerung des Lebens zurechtzufinden.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

