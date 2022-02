Upload – Staffel 2: Trailer zur Amazon Original Comedy

Die zweite Staffel der Amazon Original Serie „Upload“ startet am 11. März 2022. Alle sieben Episoden stehen dann exklusiv bei Prime Video zum Streamen bereit. Mittlerweile ist auch der Trailer da.

Die Sci-Fi-Comedyserie des Emmy-prämierten Autors Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) spielt in einer fortgeschrittenen Zukunft, in der Hologramm-Telefone, 3D-Lebensmitteldrucker und automatisierte Lebensmittelgeschäfte die Norm sind. Es ist sogar möglich, sich in ein virtuelles Leben nach dem Tod „hochladen“ zu lassen.

-->

Ein Recap-Video (siehe unten) fasst die futuristischen Technologien und Geschehnisse aus Staffel 1 zusammen: den “Umarmungsanzug”, einen tauchähnlichen Anzug, der physische Gefühle imitiert und mit dem man auch Sex im Metaversum haben kann, ein komplexes Liebesdreieck und die Fragen nach einem möglichen Mord. Der neue Trailer gibt nun auch einen Ausblick auf Staffel 2.

Upload – Staffel 2: der Trailer

Und das erwartet euch laut Amazon in Staffel 2

In der zweiten Staffel von Upload steht Nathan an einem Scheideweg in seinem Leben (nach dem Tod). Seine Freundin Ingrid ist unerwartet nach Lakeview gekommen, in der Hoffnung, ihre Beziehung zu Nathan wieder zu vertiefen. Doch sein Herz sehnt sich insgeheim immer noch nach seinem Kundenservice-Engel Nora. Währenddessen ist Nora von der Bildfläche verschwunden und hat sich mit der Anti-Tech-Rebellengruppe “The Ludds” eingelassen. Die zweite Staffel ist voller innovativer Konzepte aus der nahen Zukunft, darunter Lakeviews neuestes digitales In-App-Babyprogramm namens “Prototykes” und andere satirische Einblicke in den technologischen Fortschritt und die bevorstehenden Kopfschmerzen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

LOL: Last One Laughing – Staffel 3 startet im April LOL: Last One Laughing ist ein unglaublich großer Erfolg für Amazon Prime Video und daher legt man zügig nach und plant neue Staffeln. Staffel 3 wurde direkt nach Staffel 2 bestätigt und der Cast steht auch schon fest: Palina Rojinski,…23. Februar 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->