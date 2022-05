USB C für alle (auch das iPhone): Jetzt wird es konkret

Nach vielen Jahren und Diskussionen ging es in den letzten Monaten dann doch auf einmal recht zügig und es sieht so aus, als ob wir bald USB C als Standard bei den „mittelgroßen“ Geräten bekommen werden – das gilt dann auch für das iPhone.

Als Beispiele nennt die EU Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer und Headsets, tragbare Videospielkonsolen und tragbare Lautsprecher, nur wenn ein Produkt zu klein dafür ist (Smartwatches und Fitness-Tracker) gilt das nicht.

Im EU-Plenum wurde dieses Mandat nun formell bestätigt und die Verhandlungen mit den EU-Regierungen über die endgültige Form der Rechtsvorschriften können beginnen. Wie man mitteilt, sollen damit „Elektronikabfälle reduziert“ werden.

Kabelloses Laden soll auch einheitlich werden

Produkte sollen auch klare Kennzeichnungen über diesen Schritt erhalten, um „Verwirrung zu vermeiden“. Und bis Ende 2026 will man noch einen Schritt weiter gehen und eine Lösung finden, um alle „neuen Ladelösungen miteinander zu kombinieren“. Die EU hat erkannt, dass „kabelloses Laden immer häufiger genutzt wird“.

Finde ich gut, sehr gut sogar. Ich hatte erst letzte Woche den Fall, da musste ich USB C für das iPad einpacken, Lightning für das iPhone und das proprietäre Pad für die Apple Watch. Die nutzt zwar im Kern Qi, ist aber nicht mit Qi kompatibel.

Das verursacht unnötig viel Zubehör und Elektronikabfälle, ich bin daher ein Fan von einem einheitlichen Standard (oder Standards: USB C und Qi). Apple ist doch so ein großer Freund der Umwelt, da darf man von mir aus gerne auf den Umsatz der Lightning-Produkte verzichten (es reicht nicht, das Netzteil wegzulassen).

Mal schauen, wie das jetzt umgesetzt wird, wie die Gespräche laufen, wie die Strafen aussehen und wann es umgesetzt wird. Da sich das alles aber sicher noch etwas hinziehen wird und eine Übergangszeit von zwei Jahren geplant ist, gehe ich weiterhin davon aus, dass Apple den Port beim iPhone vorher komplett streicht.

Mir aber am Ende auch egal, wie das genau umgesetzt wird, Hauptsache es gibt in ein paar Jahren einen einheitlichen Port, der dafür sorgt, dass ich AirPods, Beats-Kopfhörer, iPads, Samsung-Smartphones, das iPhone und Laptops damit laden kann.

