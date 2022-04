Schlecht für Apple: USB C könnte bald zum EU-Standard werden

Es hat sich schon letztes Jahr angedeutet und seit dieser Woche ist es offiziell: Das EU-Parlament hat zugestimmt und möchte USB C als Standard in der Branche. Mit diesem Schritt will man einen einheitlichen Standard und weniger Technikschrott.

Apple ist Umwelt-Argument bisher egal

Die meisten Smartphone-Hersteller setzen zwar schon seit Jahren auf USB C und auch bei Kameras und Co. kommt das so langsam an, aber es gibt noch ein paar Ausnahmen. Spätestens jetzt dürften sich diese Hersteller aber davon trennen.

Die spannende Frage bleibt Apple. Die halten beim iPhone an Lightning fest und sind damit mittlerweile zu einer Ausnahme geworden. Für das iPhone benötigt es eigenes Zubehör zum Laden oder für den PC und das ist nicht gut für die Umwelt.

Jetzt müssen das EU-Parlament und die EU-Staaten verhandeln, sollte man sich aber einigen, könnte die Entscheidung im Sommer getroffen werden. Vermutlich gibt es dann eine Übergangszeit von zwei Jahren, ab 2024 wird es also konkret.

Was passiert mit dem iPhone?

Das iPhone 14 und iPhone 15 werden davon noch nicht betroffen sein, das iPhone 16 allerdings schon. Die Frage lautet also: Was wird Apple tun? Wechselt man zu USB C? Oder, und davon gehen viele aus, streicht man den Port einfach komplett.

Apple war in den letzten Jahren übrigens durchaus offen für USB C, sei es beim iPad, MacBook, den Macs und vielen Netzteilen. Nur beim iPhone ist Apple nicht bereit, denn da verdient man weiterhin sehr viel Geld mit Lightning-Zubehör.

Da kann auch das Argument mit der Umwelt mal ignoriert werden.

Qi als Standard für kabelloses Laden

Auch beim kabellosen Laden strebt man übrigens einen Standard an, wobei sich hier Qi grundsätzlich durchsetzt. Es gibt ein paar Ausnahmen (Apple Watch), aber falls das mit USB C klappt, könnte dieser Schritt danach ebenfalls kommen.

Die Diskussionen über einen einheitlichen Standard sind alt und man könnte damit argumentieren, dass es den Fortschritt hindert, aber das deutet sich nicht wirklich an, denn Lightning hat in den letzten Jahren nicht wirklich für Fortschritt gesorgt.

Ganz im Gegenteil, denn bei USB hat sich viel getan und die aktuelle Generation ist dem Lightning-Standard technisch überlegen. Also ja, es wird Zeit. Ich wette aber dennoch gegen ein iPhone mit USB C, da wird sich Apple sicher nicht anpassen.

