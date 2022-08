Valve: Das Steam Deck hat eine große Zukunft

Valve konnte die Produktion beim Steam Deck in den letzten Monaten immer mehr optimieren und liefert viele Einheiten früher als geplant aus. Und das, obwohl die Nachfrage immer weiter steigt. Der kleine Handheld entwickelt sich zum Erfolg.

Und das Steam Deck wird auch keine Eintagsfliege bleiben, denn Valve spricht von mehreren Generationen, die noch geplant sind. Steam Deck und SteamOS bleiben und werden optimiert, man möchte hier auch auf da Feedback der Nutzer hören.

Anyway, this is a multi-generational product line. Valve will support Steam Deck and SteamOS well into the foreseeable future. We will learn from the Steam community about new uses for our hardware that we haven’t thought of yet, and we will build new versions to be even more open and capable than the first version of Steam Deck has been.