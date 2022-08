Nintendo Switch kommt auf über 111 Millionen Einheiten

Man könnte meinen, dass die Nachfrage nach der Nintendo Switch irgendwann mal einbrechen muss, aber noch ist das nicht der Fall. Mittlerweile kommt die Konsole auf 111 Millionen verkaufte Einheiten, im letzten Quartal kamen 3,43 Millionen dazu.

Das ist zwar kein kleiner Einbruch im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem man fast 1 Million Einheiten mehr verkaufen konnte, aber laut Nintendo lag das nicht an der Nachfrage, sondern der Chip-Knappheit. Doch stimmt das mittlerweile noch?

Ich kann das nicht einschätzen, aber die Nintendo Switch ist mittlerweile ganz normal im Einzelhandel erhältlich und auch das OLED-Modell kann man jetzt und hier sofort bei Amazon kaufen und mit Prime ist es oft schon morgen bei euch.

Nintendo geht weiterhin von 21 Millionen Einheiten im fiskalischen Jahr aus, was bei Nintendo im März 2023 endet. Rund um Weihnachten will Nintendo also über 13 Millionen Einheiten verkaufen. Freut mich, dass es bei der Switch so gut läuft, auch wenn ich mir langsam wirklich mehr Power und ein 4K-Upgrade wünschen würde.

