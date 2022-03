VanMoof kündigt neue E-Bikes für April an

VanMoof hat eine neue E-Bike-Generation für 2022 angekündigt, die man am 5. April offiziell vorstellen möchte. Letztes Jahr gab es keine neuen E-Bikes, da hat man nur das Hyberbike vorgestellt, was ebenfalls in diesem Jahr erhältlich sein soll.

Kommenden Monat wird man aber auch die normalen E-Bikes aktualisieren und ich tippe daher einfach mal auf ein VanMoof S4 & VanMoof X4. Details zu den neuen E-Bikes hat VanMoof aber noch nicht genannt, vielleicht kommen auch mehr Modelle.

-->

E-Bikes boomen jedenfalls weiterhin, daher kommt es nicht überraschend, dass VanMoof da aufbaut und die aktuellen Modelle aktualisieren möchte. Ich bin mal gespannt, was man für Neuerungen für die kommende Generation geplant hat.

Porsche investiert mehr in E-Bikes Porsche hat im Frühjahr 2021 etwas überrascht, als man zwei E-Bikes zeigte. Da gingen viele noch davon aus, dass das vielleicht ein einmaliger Deal sei. Doch das Gegenteil ist der Fall, denn Porsche sieht darin ein lukratives Geschäftsfeld. Porsche plant…10. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->