Das Vermächtnis der Tempelritter: Serie für Disney+ geplant

In den USA kennt man sie als „National Treasure“-Filme, bei uns sind sie als „Das Vermächtnis der Tempelritter“ und „Das Vermächtnis des geheimen Buches“ bekannt geworden. Nun könnte eine Neuauflage für Disney+ anstehen.

Wie Deadline exklusiv berichtet soll Disney die Marke (die bis heute einige Fans hat) für ein Comeback und eine Serie bei Disney+ nutzen. Parallel dazu wird auch ein dritter Film von Disney produziert, der dann auch in die Kinos kommt.

Es wäre jedenfalls nicht schlecht, wenn Disney neben Marvel und Star Wars noch ein paar Marken für Disney+ aufbaut und sich nicht nur darauf verlässt. Wobei es vielleicht auch nicht schaden würde, wenn man auch mal komplett neue Marken für Serien nutzt und nicht nur in der Vergangenheit von beliebten Filmen stöbert.

The series explores the timely issues of identity, community, historical authorship and patriotism, told from the point of view of Jess Morales, a twenty-year-old DREAMer who, with her diverse group of friends, sets off on the adventure of a lifetime to uncover her mysterious family history and recover lost treasure.