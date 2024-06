Versteckte Änderungen bei Trade Republic: PayPal fliegt aus dem Saveback-Programm

Der Neobroker Trade Republic spart nicht nur am Kundenservice, sondern verschlechtert auch die Konditionen für das „Saveback“-Feature – und zwar ohne seine Kunden aktiv darüber zu informieren.

Seit kurzem gibt es eine Änderung bei der Nutzung von Saveback bei Trade Republic: Wenn ihr eure Kreditkarte über PayPal nutzt, erhaltet ihr keine Rückerstattungen mehr. Für größere Zahlungen und Abonnements müsst ihr demnach nun direkt die Kreditkarte verwenden, um weiterhin von Saveback profitieren zu können.

Die Kommunikation dieser Änderung seitens Trade Republic scheint wieder einmal fragwürdig. Das Unternehmen hat keine Benachrichtigung an die Nutzer verschickt. Stattdessen wurde die Änderung einfach still und heimlich in die FAQ aufgenommen, wo sie dann von Usern entdeckt wurde. So heißt es nun:

Mit Saveback erhältst du 1% auf alle deine Kartenzahlungen in deinen Sparplan. Du erhältst keinen Saveback auf Überweisungen (z.B. an andere PayPal-Konten), Bargeldabhebungen, Investitionen, Einzahlungen und Zahlungen über Paypal. […]

Screenshots, die Ende April und aktuell gemacht wurden, belegen diese Ergänzung in den FAQ. Nutzer, die sich regelmäßig über die FAQ informieren, sind also im Vorteil. Andere könnten diese Anpassung leicht übersehen und so unwissentlich auf Rückerstattungen verzichten.

Zu Trade Republic →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->