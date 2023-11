Zu viele Probleme: Apple pausiert Arbeiten an iOS 18

Der Start von iOS 17 war nicht unbedingt der beste Start in der Geschichte von iOS und auch andere Plattformen machten Probleme, wie die Apple Watch, da gab es viele Berichte zur schlechten Akkulaufzeit. Apple geht diese Probleme jetzt aber an.

Apple legt wohl eine Pause bei iOS 18 ein

Um die vielen Fehler schneller in den Griff zu bekommen, hat Apple die Arbeiten an iOS 18 (und watchOS 11 und Co.) pausiert, so Mark Gurman von Bloomberg. Die Teams wurden letzte Woche informiert und sollen bei der Fehlerbehebung helfen.

Es ist unklar, ob das große Einflüsse auf die Entwicklung von iOS 18 und Co. haben wird, aber dafür ist es bisher noch zu früh. Wir wissen bisher auch noch nicht, was Apple für kommendes Jahr plant, der Fokus soll aber auf KI-Funktionen liegen.

Apple hält am jährlichen iOS-Zyklus fest

Seit ein paar Jahren kommen neue iOS-Versionen sowieso schon nicht mehr mit allen angekündigten Funktionen auf den Markt, viele Features kommen erst Monate später. Vielleicht ist der jährliche Zyklus bei iOS und Android nicht mehr optimal.

Ja, man würde auf den großen Marketing-Push der Entwickler-Events im Sommer verzichten, aber ohne zeitlichen Druck könnten die Teams vielleicht besser arbeiten und Bugs zuverlässiger finden. Ich glaube aber nicht, dass sich da etwas ändert.

