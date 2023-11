Apple iOS 17.1.1 ist da: Das steckt im wichtigen Update

Es hat sich bereits angedeutet und ich hätte erst heute damit gerechnet, doch bei Apple gab man schon am gestrigen Abend den Startschuss für iOS 17.1.1. Und das Update wird von iPadOS 17.1.1 und watchOS 10.1.1 begleitet. Was ist alles neu?

Ein Punk-Punkt-Update bringt natürlich keine Neuerungen mit, immerhin testet Apple bereits iOS 17.2 als Beta, aber es werden wichtige Fehler behoben. Eines spricht Apple ganz offen an: Kabelloses Laden in bestimmten Autos führte zu einem Defekt des NFC-Chips. Dieses Problem hat Apple jetzt allerdings gelöst.

Als zweiten Punkt spricht Apple das Problem mit dem Wetter-Widget an, das wird bei einigen nicht richtig auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Auch das wurde gelöst.

Apple iOS 17 bringt mehr Probleme mit

In iOS 17.2 wurde auch das Neustart-Problem gelöst und die WLAN-Probleme sind dort ebenfalls Geschichte. Es ist aber noch unklar, ob Apple das mit iOS 17.1.1 auch schon gefixt hat, da man es im Changelog nicht erwähnt (ich gehe aber davon aus).

Mit watchOS 10.1.1 werden die Probleme mit der schlechten Akkulaufzeit gelöst und mit HomePod 17.1.1 fixt Apple die Probleme mit Siri, mit macOS Sonoma 14.1.1 die Probleme mit einigen Beats-Kopfhörern und iPadOS 17 hat keine großen Probleme, da gab es aber auch den Bug mit dem Wetter-Widget, den man hier beseitigt hat.

Das mit iOS 17 lief in diesem Jahr also nicht so optimal und Apple musste sehr viele Fehler im Nachgang beseitigen. Hoffen wir mal, dass jetzt alles rund bei Apple läuft.

