WhatsApp bald mit Werbung? Das müsst ihr wissen!

Im Sommer machte eine Meldung die Runde, dass WhatsApp bald Werbung erhält und Meta war sehr schnell und dementierte das. Die Sache ist aber nicht ganz so einfach und Will Cathcart (der Chef von WhatsApp) hat sich jetzt dazu geäußert.

WhatsApp: Stories und Kanäle mit Werbung

Werbung wird kein Bestandteil des Kernelements von WhatsApp sein, man wird also keine Werbeanzeigen in Chats und Gruppen sehen. Dabei bleibt man. Doch es wäre denkbar, dass WhatsApp bald Werbung in den anderen Bereichen bekommt.

WhatsApp dürfte also langfristig Werbung in den Stories und den noch recht neuen Kanälen erhalten. Das wundert mich nicht und dürfte der Grund sein, warum man diesen Bereich derzeit so stark umgebaut hat – es soll große Pläne dafür geben.

Damit rechne ich früher oder später, wobei ich eher von früher und definitiv von 2024 ausgehe. Mal schauen, ob man bei WhatsApp dann auch ein Abo für 10 Euro im Monat anbieten wird, bei dem man die Werbung in der App ausblenden kann.

WhatsApp: Pläne für Werbung sind nicht neu

WhatsApp war ein teurer Einkauf, wurde aber nie die große Einnahmequelle wie Instagram und das soll sich langfristig sicher ändern. Meta war übrigens schon 2018 offen für Werbung bei WhatsApp, die Pläne wurden aber 2020 gestoppt.

Das Ziel wurde aber nie komplett auf Eis gelegt und wie man sieht, hat das Team bei WhatsApp neue Bereiche wie die Stories und Kanäle geschaffen, damit man keine Werbung in die Chats packen muss. Mal schauen, wann die Werbung kommt.

Ich habe seit der Übernahme vor etwa einem Jahrzehnt mit diesem Schritt bei WhatsApp gerechnet und mich wundert eher, warum man sich so lange Zeit damit lässt. Mir ist es aber auch egal, solange die Werbung nicht in den Chats auftaucht.

