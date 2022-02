Vivid erreicht 500.000 Kunden und verdoppelt Unternehmensbewertung auf 775 Millionen Euro

Vivid Money: Steuererklärung direkt in der App erledigen

Vivid Money, eine Finanzplattform fürs Banking, Sparen sowie Investieren, ist seit Juni 2020 in Deutschland am Start. In Kürze kann man eine Steuererklärung direkt in der App machen. Vivid integriert mit „Vivid Steuererklärung” die Möglichkeit zur Abwicklung der Steuererklärung nativ…6. Februar 2022 JETZT LESEN →