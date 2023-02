Vivid Money: Schon wieder neue Geschäftsbedingungen

Vivid Money, eine Finanzplattform für das Banking, Sparen sowie Investieren, hatte Ende 2022 neue Geschäftsbedingungen verkündet – zum Nachteil der Kunden. Wer zugestimmt hat, hatte erstmal Ruhe. Nun stehen schon wieder neue AGB an.

Nachdem Vivid Money das Tarifmodell umgestellt und dieses somit für viele Kunden uninteressant gemacht hat, bittet man nun schon wieder um Zustimmung zu neuen Geschäftsbedingungen. Das liegt daran, dass Vivid Money keine eigenständige Bank ist, sondern im Hintergrund die Solaris Bank steht. Und wenn die Solaris Bank etwas ändert, muss Vivid Money das an seine Kunden durchreichen.

Die Solarisbank AG ist bereits seit dem 16.12.2022 die Solaris SE, was sich jetzt auch in den neuen Geschäftsbedingungen so darstellt. Zudem hat Solaris das Preis- und Leistungsverzeichnis neu strukturiert und bietet einen Hinweis auf alle Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Versionen. Wieder heißt es:

Nur mit Deiner ausdrücklichen Zustimmung können wir und die Solaris die Geschäftsbeziehung mit Dir rechtssicher fortführen.

In diesem Dokument können Kunden alle Änderungen der betroffenen Bedingungen nachvollziehen (Obacht, viel Text). Dem ersten Lesen nach handelt es sich vor allem um formelle Anpassungen. Sollte ich eine negative Anpassung übersehen haben, weist mich gerne darauf in den Kommentaren hin.

Hintergrund: Vivid Money muss die Kunden um aktive Zustimmung bitten. Denn die Bank kann die Änderungen nicht so einfach durchdrücken. Der Grund dafür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom April 2021.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

1822direkt: 100 ETF–Sparpläne dauerhaft kostenlos Die Sparkassen-Tochter 1822direkt hat nicht nur ihre Zinsen für das Tagesgeldkonto angehoben, sondern macht auch viele ETF–Sparpläne dauerhaft kostenlos. Die 1822direkt startet mit einer Wertpapieroffensive ins Frühjahr und macht dabei das ETF–Angebot für Neu- als auch für Bestandskunden attraktiver. Ab…21. Februar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->