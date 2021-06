Vivo Pad: Android-Tablet deutet sich an

Die BBK-Gruppe scheint in diesem Jahr in den Tablet-Markt einsteigen zu wollen und möchte wohl mit (fast) allen Marken angreifen. Oppo soll an einem Tablet arbeiten und Realme hat bereits bestätigt, dass wir ein solches sehen werden.

Neben dem Oppo Pad und Realme Pad könnte auch ein Vivo Pad anstehen, darauf deutet ein Eintrag beim EUIPO (European Union Intellectual Property Office) hin. Dort hat sich Vivo scheinbar den Namen „vivo Pad“ für die Zukunft sichern lassen.

Details stehen natürlich noch aus, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Basis bei Oppo, Realme und Vivo ähnlich ist und die Ausstattung unter der Haube eben je nach Marke und Modell angepasst wird. Mal schauen, ob auch OnePlus eventuell auch ein OnePlus Pad geplant hat, es würde mich nicht wundern.

