Das Tablet von Oppo rückt wohl näher

Oppo soll in den Markt für Tablets einsteigen und befindet sich laut IT Home im Gespräch mit möglichen Lieferanten. Details gibt es noch keine, aber die wieder steigende Nachfrage nach Tablets könnte Schwung in die Android-Welt bringen.

Oppo will in Tablet-Markt einsteigen

In den letzten Jahren haben sich einige Hersteller von diesem Markt getrennt und Google selbst entwickelt Android nicht mehr für Tablets weiter. Es wird zwar noch angeboten, aber Neuerungen müssen die Hersteller mittlerweile selbst einbauen.

Das ist teuer und daher gehen das eigentlich nur große Unternehmen wie Huawei und Samsung an. 2021 soll Oppo aber ebenfalls einsteigen, das hat schon Ende 2020 eine andere Quelle behauptet. Xiaomi wird übrigens auch dabei sein.

Tablet-Comeback mit Android?

Werden wir also 2021 und 2022 ein großes Tablet-Comeback bei Android sehen und wird Google das OS womöglich sogar mit Android 13 wieder selbst für Tablets weiterentwickeln? Schwer zu sagen, denn man selbst hat die Tablet-Sparte vor zwei Jahren eingestellt und scheint sich nun auf Foldables zu konzentrieren.

Etwas mehr Abwechslung und Konkurrenz würde dem Markt, der von Apple und dem iPad klar dominiert wird, jedoch guttun. Und da Oppo ein Top-Hersteller in Europa werden möchte, dürfte das geplante Tablet auch zu uns kommen.

Oppo Find X3 Pro: Test als Video

