Vivo X80 Pro: Preis für Android-Flaggschiff in Deutschland aufgetaucht

Vivo hat im Mai bestätigt, dass man in diesem Jahr auch mal das Flaggschiff nach Deutschland bringen möchte, was in diesem Fall das Vivo X80 Pro wäre. Das Gerät ist schon offiziell in China vorgestellt worden, wir kennen also bereits alle Details.

Eckdaten? Der Snapdragon 8 Gen 1 wird von 12 GB RAM unterstützt, es gibt einen Akku mit 4.700 mAh (und Qi) und eine Triple-Kamera mit 50 MP (ISOCELL GNV), 48 MP (Ultraweit) und 12 MP (Zoom, hier sogar mit einer Periskop-Kamera).

Auf der Front haben wir ein 6,78 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, was bis zu 1.500 nits hell werden kann, es dürfte also ein Panel von Samsung sein. Das Vivo X80, welches etwas schlechter ausgestattet ist, kommt aber wohl nicht zu uns.

Doch was kostet das Vivo X80 Pro in Deutschland? Laut Roland, der bei sowas durchaus gute Quellen hat, sprechen wir über 1099 Euro. Es gibt nur eine Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Damit hätte ich gerechnet, BBK positioniert Vivo also zwischen OnePlus und Oppo. Die finalen Details liefern wir euch am 15. Juni.

Vivo X80 Pro 12/256GB in Germany: 1099 Euro. Damn. — Roland Quandt (@rquandt) June 9, 2022

