Vodafone: 20 % Rabatt auf Mobilfunk-Tarife

Vodafone startet mit einer Rabattaktion in den Februar. Das Unternehmen verspricht dabei 20 % Rabatt auf die Mobilfunk-Tarife.

Mobilfunk-Neukunden erhalten bei Vodafone ab sofort 24 Monate 20 % Rabatt auf den monatlichen Tarifpreis. Um die 20 % Rabatt zu erhalten, muss beim Bestellvorgang der Gutscheincode DEAL20 angegeben werden. Die Rabattaktion läuft vom heutigen 1. Februar 2022 bis zum 4. April 2022. Einen Tarifvergleich sollte man dennoch durchführen.

-->

Was gibt es sonst zu beachten? Bei Bestellungen inklusive Hardware gelten die 20 % auf den Tarifpreis, die Hardware-Zuzahlung wird allerdings nicht rabattiert. Die Aktion ist zusätzlich mit der GigaKombi kombinierbar, wodurch Vodafone-Bestandskunden von zusätzlichen Rabatten und Datenvolumen profitieren können.

Was ist noch neu? Der Young XS (2 GB) wird in der Tarifübersicht nicht mehr angeboten, dafür wird die Tarifauswahl um den Young XL erweitert. Der Tarif bietet unlimitiertes Datenvolumen in Deutschland und bis 34 GB im EU-Ausland für 69,99 € Tarifgrundgebühr (mit 20 % Rabatt = 55,99 €), mit einer einmaligen Anschlussgebühr von 39,99 €. Außerdem erhalten die verbleibenden Young-Tarife zum Teil höheres Datenvolumen.

Zu Vodafone →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->