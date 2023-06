Vodafone aktiviert VoNR für Telefonate im 5G-Netz

Vodafone hat eine neue Technik namens Voice over New Radio (VoNR) im 5G-Netz aktiviert, die es Kunden ermöglicht, über 5G zu telefonieren.

Bisher konnten in Deutschland nur Datendienste über 5G genutzt werden. Die neue Technologie soll zunächst in Frankfurt, Leipzig und an vielen Standorten in Düsseldorf für Kunden mit einem Smartphone der Samsung S23-Serie verfügbar sein.

In den kommenden Monaten will Vodafone die Funktion im 5G-Netz weiter ausbauen und auch andere Smartphones unterstützen. Vodafone-Netzchefin Tanja Richter betont die verbesserte Sprachqualität, den geringeren Energieverbrauch und die einfachere Netzkonfiguration durch die neue Technologie.

Vodafone-Netzausbau schreitet voran

Seit Anfang Januar hat Vodafone 292 LTE-Stationen und 77 5G-Stationen neu errichtet und so nach eigenen Angaben mehr als 300 Funklöcher geschlossen. In mehr als 1.170 bestehenden Stationen wurde zudem neue LTE- oder 5G-Technik installiert. Insgesamt hat Vodafone schon 41.000 Antennen mit 5G ausgestattet. Darunter sind 4.200 5G+ Stationen mit rund 12.500 5G+ Antennen.

Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung an das 5G-Netz und an das 5G+-Netz anzuschließen, so das Unternehmen.

