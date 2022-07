Vodafone CableMax erneut verlängert: 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro mtl.

Vodafone bietet momentan im Kabel-Festnetz den Tarif CableMax 1000 an. Für knapp 40 Euro pro Monat erhalten Kunden damit einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s. Die Aktion läuft erneut länger als geplant.

Vodafone macht seinen Neukunden länger als geplant ein attraktives Kabel-Tarifangebot. Die Tarifaktion zum CableMax sollte ursprünglich bereits zum 9. Mai 2022 auslaufen, wurde dann im Mai aber „bis auf Weiteres“ verlängert und bekommt nun ein neues Enddatum verpasst. Nach uns vorliegenden Informationen für Vertriebspartner soll jetzt am 4. Oktober 2022 Schluss sein.

Der Tarif beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s; 50 Mbit/s Upload) für dauerhaft 39,99 Euro. Das Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 € entfällt zudem im Aktionszeitraum.

Auch Bestandskunden können in den GigaCable Max wechseln – und zwar jederzeit aus einem günstigeren oder zum Ende der Mindestvertragslaufzeit aus einem teureren Festnetz-Tarif.

Vodafone CableMax 1.000 Aktion

Nur für Neukunden

Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 € entfällt im Aktionszeitraum

im Aktionszeitraum Preis: Dauerhaft 39,99 € pro Monat

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Kein Online-Vorteil, Startguthaben oder andere Vorteile

Versandkosten: 0,00 €

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 40 Euro ist günstiger als der auch noch verfügbare Vodafone-Gigabit-Tarif. Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet (Docsis 3.1) in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

