Vodafone GigaTV kommt auf den Apple TV

Vodafone wird in Kürze Neuigkeiten zu GigaTV verkünden. Was uns da genau erwarten wird, ist noch unklar. Einen kleinen Infohappen hat das Unternehmen aber aktuell in einem kurzen Teaservideo angedeutet.

Der Clip trägt den Titel „GigaTV X Apple TV“ und falls euch das noch nicht genug verrät, dann solltet ihr den Clip einfach bis zum Ende schauen. Dann ist nämlich die typische Oberfläche des Apple TV (4K) zu sehen – und zwar mit einem Symbol für die GigaTV-App (siehe Screen oben).

-->

Damit sollte klar sein, dass diese App in Kürze veröffentlicht wird. Bisher ist GigaTV nur für mobile Apple-Geräte zu haben. Für ein TV-Angebot ist das natürlich ziemlich dürftig. Gut, dass Vodafone sich der Sache nun annimmt.

Netflix: Das seht ihr im Dezember 2020 Der Videoservice Netflix hat aktuell seine Dezember-Highlights verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge. Netflix füllt natürlich auch im kommenden Dezember 2020 wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert…24. November 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->