Vodafone Kabel: Neue Antennendose wird verbaut

Es gibt neue Antennensteckdosen, die ab sofort in bestimmten Wohnungsbauprojekten sowie Pilotprojekten von Vodafone eingesetzt werden.

Die Antennendosenserie BSD 967-xx der AXING AG (siehe PDF) kommt ohne Radio-Port aus, da UKW in zukünftigen Kabelnetzen wegen des erweiterten Rückkanals keine Rolle mehr spielen wird. So ergibt sich ein Zweiloch-Dosenkonzept mit IEC-Port als TV-Anschluss und F-Port für das Kabelmodem.

Die DOCSIS 4.0-fähigen Antennendosen sollen „höchsten Ansprüchen“ bezüglich Überspannungsfestigkeit, Schirmwirkung, Intermodulationsfestigkeit und Port-zu-Port-Entkopplung genügen. Weiter heißt es:

Auch wenn DOCSIS 4.0 und damit die möglichen Frequenzbereichserweiterungen bis 1,8 GHz im Down- bzw. 684 MHz im Upstream in Mitteleuropa noch nicht abzusehen sind, ergibt es Sinn, neu installierte passive Bauteile zukunftssicher auszulegen. Denn auch aktuelle DOCSIS 3.1-Signale, die „nur“ den Frequenzbereich bis 1218 MHz im DS und bis 204 MHz im US belegen, profitieren von der hohen Qualität und den herausragenden Spezifikationen aktueller Bauteile.