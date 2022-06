Vodafone kämpft gegen Elektroschrott. Für jedes an Privatkunden verkaufte Handy holt Vodafone Deutschland ein altes Handy zurück in den Kreislauf.

Zusammen mit „Closing the Loop“, dem „weltweit führenden Anbieter von E-Waste-Kompensation“, möchte Vodafone dazu beitragen, dass jährlich über eine Million Handys aus Ländern ohne sichere Recycling-Strukturen fachmännisch recycelt werden. Auch in Deutschland bemüht sich Vodafone um einen längeren Lebenszyklus und geschlossenen Kreislauf von Smartphones. Durch optimierte Repair-, Re-trade- und Recycling-Services.

Mit der One for One-Initiative sorgt der Düsseldorfer Konzern ab Juni 2022 dafür, dass für jedes an Privatkunden verkaufte Handy in allen Vodafone-Shops, auf vodafone.de und über die Hotline auch eins recycelt wird – mit dem Service zur E-Waste-Kompensation von Closing the Loop. Das niederländische Unternehmen ist der einzige Anbieter, der die Anforderungen als zugelassener Kollektor zur Kompensation von Elektroschrott im Rahmen von TCO Certified erfüllt.

Auch durch das mit Vodafone vertraglich vereinbarte Volumen von mindestens einer Million Handys jährlich, wird Closing the Loop zukünftig auch dabei unterstützen, Recycling-Infrastrukturen direkt in Entwicklungsländern aufzubauen. Dies soll die Verschiffung von Elektroschrott überflüssig machen und Arbeitsplätze in Entwicklungsländern schaffen.

GigaGreen Re-trade Inzahlungnahme-Service von Vodafone

Über 200 Millionen Smartphones liegen ungenutzt in deutschen Schubladen. Ein Anstieg von 177 Prozent seit 2010. Mit ‚GigaGreen Re-trade‘, dem Inzahlungnahme-Service von Vodafone, sollen gebrauchte Smartphones ihren Weg zurück in die Kreislaufwirtschaft finden. Ab sofort können Vodafone Kunden den GigaGreen Re-trade Service über vodafone.de/inzahlungnahme, Mein Vodafone Web und die MeinVodafone App nutzen, um ihr gebrauchtes Smartphone in Zahlung zu geben – zu einem garantierten Angebotspreis.

