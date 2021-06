Vodafone: Kompetenzzentrum in Dresden und Mobilfunk im Frankfurter S-Bahn-Tunnel

In Dresden soll in Kürze Vodafones globales Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Innovation entstehen. Außerdem wurde die Vodafone-Mobilfunkverbindung im Frankfurter S-Bahn-Tunnel verbessert.

Mit dem Fokus auf Zukunftstechnologien wie 5G und 6G sowie auf konkrete Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, vernetzte Landwirtschaft, Chemie und Bau soll im neuen Kompetenzzentrum in Dresden gearbeitet werden. Ebenso soll in Dresden an Technologien wie OpenRAN geforscht werden.

Hannes Ametsreiter, CEO Vodafone Deutschland:

Herzlichen Glückwunsch Dresden, Sachsen und Deutschland. Die Entscheidung ist ein weiteres starkes Bekenntnis zum Industriestandort im Herzen Europas. Bereits 1994 haben wir mit der Gründung des Vodafone Lehrstuhls die Basis für viele wichtige Innovationen in der Telekommunikation gelegt. 2019 haben wir als Vodafone erstmals 5G nach Deutschland gebracht. Und ab 2021 wollen wir jetzt 6G in Dresden aus Deutschland für die Welt entwickeln. Unser Signal für dieses Land: Die Zukunft der Digitalisierung wird in Deutschland erdacht.

Besserer Mobilfunk im Frankfurter S-Bahn-Tunnel

Fahrgäste, die mit der S-Bahn im Tunnel zwischen Frankfurt und Offenbach unterwegs sind, haben jetzt laut Vodafone „durchweg guten Mobilfunk-Empfang“. Vodafone hat die gesamte knapp 6,5 Kilometer lange Tunnelstrecke zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Lokalbahnhof mit neuer Mobilfunk-Technologie ausgestattet

Von der stabileren Verbindung sollen nicht nur Fahrgäste, die sich über ihren eigenen Anbieter ins Netz einwählen profitieren, sondern auch diejenigen, die das kostenfreie WLAN-Angebot des RMV in den S-Bahnen nutzen.

