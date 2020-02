Vodafone: Mehr Gigabit-Anschlüsse in Hessen

Vodafone baut seine Kabel-Glasfaser-Infrastruktur in Hessen aus. Bisher konnten in Frankfurt 345.000 Kabelhaushalte Gigabit-Geschwindigkeit erhalten. Ab heute kommen weitere 160.000 Kabelhaushalte in Wiesbaden, Offenbach und Darmstadt hinzu.

In der kommenden Woche will Vodafone die Anzahl der Gigabit-Anschlüsse zudem noch einmal verdoppeln. Bis Ende des Jahres soll die Gigabit-Vollversorgung in Hessen im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone auf rund zwei Millionen Kabelhaushalte steigen.

-->

Mit dem Ausbauprogramm GigaKabel verfolgt Vodafone das Ziel, bis 2022 rund 24 Millionen Kabelhaushalte in die Lage zu versetzen, mit Gigabit-Tempo über das vorhandene Glasfaser-Kabelnetz zu surfen.

Aktuell erreicht Vodafone mit dem Kabel-Glasfasernetz etwa 11,8 Millionen Haushalte in Deutschland, die (theoretisch) mit 1.000 Mbit/s im Download surfen können.

Interessierte Kunden können den Kabel-Tarif Red Internet & Phone 1000 Cable buchen.

Gigabit-Verfügbarkeit in Städten in Hessen (Auswahl) ab nächster Woche:

Wiesbaden, 79.000 Kabelhaushalte

Offenbach, 30.000 Kabelhaushalte

Darmstadt, 58.000 Kabelhaushalte

Kassel, 69.000 Kabelhaushalte

Frankfurt, 345.000 Kabelhaushalte

Fulda, 18.000 Kabelhaushalte

5G: Vodafone vernetzt Tankstellen TOTAL, ein Betreiber von rund 1.200 Tankstellen in Deutschland und Vodafone starten ab sofort eine exklusive 5G-Partnerschaft. Wie Vodafone aktuell mitgeteilt hat, gehen in Düsseldorf und Erfurt ab heute die ersten beiden 5G-Tankstellen ans Netz. Davon sollen die Kunden und…10. Februar 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->