5G: Vodafone vernetzt Tankstellen

TOTAL, ein Betreiber von rund 1.200 Tankstellen in Deutschland und Vodafone starten ab sofort eine exklusive 5G-Partnerschaft.

Wie Vodafone aktuell mitgeteilt hat, gehen in Düsseldorf und Erfurt ab heute die ersten beiden 5G-Tankstellen ans Netz. Davon sollen die Kunden und auch die Tankstellenbetreiber profitieren.

Der Zugang zum Internet soll deutlich schneller sein, als über das anliegende Festnetz. Sämtliche digitalen Services sowie Kassenterminals übertragen die Daten hier ab sofort im 5G-Netz.

Vodafgone GigaCube 5G für Geschäftskunden

Kassensysteme, digitale Beschilderung, WLAN-Spots oder auch Sicherheitssysteme funken somit im 5G-Netz. Das Ganze läuft über eine speziell für Geschäftskunden entwickelte Version des 5G-Routers „GigaCube 5G“. Dieser empfängt das 5G-Signal, das vor Ort über das Mobilfunknetz von Vodafone bereitgestellt wird. Der 5G-Router ist verschlüsselt an das 5G-Netz angebunden.

Der GigaCube 5G übergibt das Signal in Echtzeit an einen Netzverteiler. Dieser unterteilt die verfügbare Netzkapazität in kleine, separate Netze und stellt sie für die einzelnen digitalen Services bereit. So können Tankstellenbetreiber Services priorisieren und dafür die jeweils benötigte Bandbreite bereitstellen.

