Vodafone senkt DSL-Preise und verlängert Angebote

Vodafone Deutschland hat angekündigt, sein DSL-Portfolio zu überarbeiten, um seinen Kunden bessere Tarifoptionen anbieten zu können.

Die Änderungen treten am 8. Oktober 2023 in Kraft. Im Zuge der Neugestaltung werden nicht nur die Preise für das Flaggschiff GigaZuhause 250 DSL „dauerhaft“ um 5 Euro gesenkt, auch bei den Aktionsangeboten für Neukunden gibt es Verbesserungen.

Eine Neuerung ist die Verlängerung der Preisaktion für Neukunden. Bisher galten diese Vergünstigungen nur für die ersten 6 Monate der Vertragslaufzeit. Ab dem 8. Oktober profitieren Neukunden, die sich für den DSL-Tarif GigaZuhause entscheiden, jedoch von vergünstigten Preisen für die ersten 9 Monate der Vertragslaufzeit. Die Preisaktion läuft bis zum 24. Februar 2024.

Interessant ist auch die Preissenkung für den DSL-Anschluss GigaZuhause 50. Neben der Verlängerung des Aktionszeitraums senkt Vodafone auch den monatlichen Grundpreis von ursprünglich 19,99 Euro auf jetzt 9,99 Euro. Das bedeutet, dass Kunden in den ersten 9 Monaten der Vertragslaufzeit nur 9,99 Euro pro Monat zahlen, bevor der reguläre Preis gilt.

GigaZuhause 250 „dauerhaft“ günstiger

Zusätzlich zu den genannten Änderungen senkt Vodafone den Listenpreis des DSL-Tarifs GigaZuhause 250 „dauerhaft“ um 5 Euro. Das bedeutet, dass Neukunden nach Ablauf der ersten 9 Vertragsmonate statt 54,99 Euro nur noch 49,99 Euro pro Monat zahlen.

Darüber hinaus bietet Vodafone eine Wechselgarantie für Kunden in den Tarifen GigaZuhause 50, 100 oder 250 DSL an. Diese ermöglicht es den Kunden, den gewählten Tarif ein Jahr lang zu testen. Am Ende des zwölften Vertragsmonats können sie dann entscheiden, ob sie den Tarif behalten oder in einen anderen Tarif wechseln möchten.

Zusätzlich zu diesen Änderungen entfällt bei den genannten Tarifen weiterhin das Bereitstellungsentgelt. Die einmaligen Versandkosten für die benötigte Hardware betragen jedoch 6,99 Euro.

PS: Mir ist bewusst, dass es schwer ist, Vodafone hinsichtlich solcher Aussagen wie „dauerhafte Preise“ zu vertrauen, nachdem man unzähligen Bestandskunden Preiserhöhungen aufs Auge gedrückt hat, obwohl diese eigentlich „dauerhaft“ gültige Preise hatten. Ich kann daher erstmal nur weitergeben, was Vodafone jetzt sagt und nun spricht man eben wieder von „dauerhaft“.

