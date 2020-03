Vodafone: #StayHome auf jedem Handy

Nachdem Vodafone gestern mit einem „4-Punkte-Plan“ auf die Corona-Krise reagiert hat, legt man aktuell nochmal nach – mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Vodafone hat damit begonnen, den Netzbetreibernamen auf den Displays der Kunden durch den Slogan bzw. das Motto #StayHome zu ersetzen. So landet #StayHome (zu Hause bleiben) automatisch auf jedem Handy, welches im Vodafone-Netz unterwegs ist.

Der Netzbetreiber teilt dazu mit:

Weil das eigene Handy-Display wohl das ist, worauf die meisten Menschen am Tag am Häufigsten schauen, haben wir bei Vodafone uns eine kleine Erinnerung erlaubt. An alle die, die zuhause bleiben können – es einfach auch zu tun. Oben im Display erscheint ab heute auf immer mehr Smartphones in Deutschland unser friendly reminder: ‚#StayHome‘.