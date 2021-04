Vodafone: Testlauf für 3G-Abschaltung startet in zwei Wochen

Vodafone verabschiedet sich von 3G. Das war bereits klar. Nun hat das Unternehmen verkündet, wann es in welchen Städten mit einem Testlauf losgeht.

Mit der 3G-Abschaltung will Vodafone mehr Kapazität für schnellere Netz-Generationen wie 4G und 5G schaffen. Grundsätzlich gilt: Antennen sind technologie-neutral und bleiben deshalb auch an den Mobilfunk-Standorten montiert. Vereinzelt tauscht Vodafone altes Equipment aus. Das 3G-Frequenzspektrum soll schrittweise reduziert werden.

-->

Damit bei der bundesweiten Abschaltung im Sommer 2021 alles reibungslos funktioniert, untersucht das Unternehmen im Vorfeld den Umstellungseffekt in verschiedenen Städten. Für Vodafone-Kunden in Mainz, Wiesbaden und Chemnitz erfolgt die Abschaltung des 3G-Netzes bereits am 3. Mai 2021.

Wenige Tage später sollen in genannten Städten die neuen LTE-Frequenzen nutzbar sein. In Mainz und Wiesbaden werden an mehr als 300 Standorten die 3G-Dienste abgeschaltet. Auch in Chemnitz sind es mehr als 300 Mobilfunkstationen.

Damit Vodafone-Kunden LTE nutzen können, müssen der Tarif und das Mobilfunkgerät LTE-Technologie unterstützen. Vodafone hat deshalb bereits in allen Tarifen die LTE-Nutzung freigeschaltet. Ältere SIM-Karten, die kein LTE unterstützen, tauscht Vodafone kostenlos aus.

Vodafone: Gigabit-Aufrüstung für 400.000 weitere Kunden Nachdem Vodafone im letzten Jahr die Gigabit-Aufrüstung in 13 Bundesländern vollendet hatte, schaltet man ab heute 400.000 weitere Haushalte für Gigabit frei. Ganz reibungslos lief das nicht. Beim Ausbau des Vodafone Kabelnetzes wird heute ein neuer Meilenstein erreicht. Immerhin 400.000…13. April 2021 JETZT LESEN →

-->