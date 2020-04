Vodafone: Über 1.000 LTE-Projekte in vier Wochen

Wie Vodafone aktuell mitgeteilt hat, wurden in den letzten vier Wochen über 1.000 neue LTE-Projekte umgesetzt. Insgesamt sollen mehr als 140.000 Menschen in Deutschland davon profitieren, indem sie jetzt LTE neu nutzen können oder in ihrem Wohngebiet mehr Kapazität und höhere Geschwindigkeit vorfinden.

LTE-Bauprojekte wurden laut Vodafone in insgesamt mehr als 80 Städten und Landkreisen realisiert. Verbessert wurde die LTE-Versorgung beispielsweise in Städten wie Aachen, Karlsruhe und Essen.

Erstmals ans LTE-Netz angebunden wurden Vodafone-Kunden unter anderem in Schlüchtern, Straelen, Kranzberg, Bernried und Großengottern. In Niedersachsen wurde zudem eine temporäre Mobilfunk-Station in Mühlenberg aufgebaut bis dort ein stationärer Mobilfunk-Mast platziert wird.

Den Ausbaustand kann man als Kunde wie üblich in der Netzabdeckungskarte von Vodafone einsehen. Zudem gibt es eine interaktive Grafik zum LTE-Ausbau. Am Ende zählt aber vor allem: Spürt ihr als Kunde eine Verbesserung?

