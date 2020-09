Volksbank BraWo schafft die Kontoführungsgebühren ab

Die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg ändert ihre Strategie im Privatkundengeschäft. Während andere Banken und Sparkassen nach und nach die Gebühren erhöhen, geht die BraWo einen anderen Weg.

Ab dem 10. September 2020 möchte die Volksbank BraWo ein kostenloses, digitales Girokonto anbieten, und zwar ohne „Sternchen-Bedingungen“. Damit sticht die Volksbank positiv hervor. Mit solch einer Strategie verhindert man eventuell auch das Abwandern von Kunden zu den App-basierten Direktbanken.

-->

Das kostenlose Konto wird zukünftig das neue Standard-Kontomodell der Bank sein und soll dabei alle notwendigen Bankdienstleistungen inklusive Kontoführung umfassen. Nebenbedingungen wie z.B. einen Mindestgeldeingang in Form von Gehalt, Lohn, Rente oder Pension wird es nicht geben.

Klassische Kontofunktionen an Bord

Kontoauszüge werden automatisch im elektronischen Postfach des Kunden für 10 Jahre gespeichert. Bei „BraWo-MeinKonto“ ist die Bereitstellung der Bankkarte (girocard) und das bargeldlose Bezahlen kostenlos – egal wie viele Buchungen für den Kunden entstehen.

Wer für seinen Einkauf Bargeld benötigt, kann kostenlos an einem der über 100 Geldautomaten der Bank im Geschäftsgebiet und an weiteren 18.000 Geldautomaten im Bankcard Service-Netz der Volksbanken Raiffeisenbanken in ganz Deutschland Geld abheben. Kostenlose Einzahlungen sind ebenfalls an allen Bankautomaten der Volksbank BraWo möglich.

Sämtliche Buchungsposten, wie beispielsweise Beiträge, Lastschriften, Überweisungen sind kostenlos im Konto enthalten. Auch die Bereitstellung einer Kreditkarte gehört zum kostenlosen Paket dazu.

Die Einrichtung des Smartphones mit Banking- und TAN-App erfolgt direkt in der Geschäftsstelle im Anschluss an die Kontoeröffnung. Neben der Beratung in den Geschäftsstellen der Volksbank BraWo in der Region, können sich die Kunden auch telefonisch, per WhatsApp, E-Mail oder Chat an das Kundenservice-Center wenden.

Wie will die Bank nun diese strategische Änderung im Privatkundengeschäft angehen?

Bei der Entwicklung von ‚BraWo-MeinKonto‘ haben wir genau analysiert, welche Leistungen unsere Kunden hauptsächlich nutzen. Diese sind nun komplett kostenlos. Darüberhinausgehende Zusatzleistungen und exklusive Services sind gegen Gebühr möglich. Wir blicken damit in die Zukunft und bieten unseren Kunden in der digitalisierten Welt genau die zeitgemäße, kostenlose Lösung für ihren Zahlungsverkehr. – Vorstandsmitglied Patrick Pietschmann

Kontoeröffnung in 10 Minuten

Eine Kontoeröffnung soll vollständig in rund 10 Minuten durchführbar sein. Die Kontoeröffnung erfolgt dabei rein digital in den Geschäftsstellen. Das Ausfüllen, Ausdrucken und Abheften von Papier ist nicht mehr notwendig.

Das Angebot „BraWo-MeinKonto“ ist für volljährige Privatpersonen gültig, die innerhalb des Geschäftsgebietes der Volksbank BraWo wohnhaft sind.

Folgende kostenlose Leistungen sind im „BraWo-MeinKonto“ standardmäßig enthalten:

Kontoführung

girocard (Ausgabe einer Debitkarte) für den Kontoinhaber

MasterCard Direct (Ausgabe einer Kreditkarte) für den Kontoinhaber

Einräumung eines Dispokredits (auf Wunsch)

Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an über 18.000 Geldautomaten im Bankcard Servicenetz der Volksbanken Raiffeisenbanken

Kostenlose Einzahlungen mit der Debitkarte an Bankautomaten der Volksbank BraWo

Online-Überweisungen, Lastschriftabbuchungen, Daueraufträge, Scheckeinreichungen und sonstige Zahlungsverkehrsbuchungen

Weitere Informationen gibt es auf der Website zum Konto.

BONNsmart: Kreditkarte wird zum ÖPNV-Ticket Die Kredit- und Debitkarte wird zum ÖPNV-Ticket. Mit rund einer halben Million Euro Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen ist in dieser Woche das Projekt „BONNsmart“ in den Live-Betrieb auf ersten Linien gestartet. Der Clou des Pilotprojektes für ID-basiertes Ticketing im ÖPNV ist…4. September 2020 JETZT LESEN →

-->