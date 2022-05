Volkswagen: Elektroautos bald so lukrativ wie Verbrenner

Herbert Diess hat diese Woche verraten, dass die Elektroautos schneller als von Volkswagen erwartet profitabel werden – beziehungsweise so profitabel, wie es die Verbrenner sind. Eigentlich ging man von zwei bis drei Jahren aus, so Diess.

Der Chef der Volkswagen AG wollte aber nicht verraten, wie viel schneller das sein wird. Gut möglich, dass das schon kommendes Jahr passiert. Solche Aussagen hört man in letzter Zeit übrigens nicht nur von Volkswagen, da tut sich etwas.

Wir erwarten, dass das Geschäft mit der Elektromobilität früher als geplant genauso profitabel sein wird wie das Geschäft mit Verbrennungsmotoren. Durch gutes Krisenmanagement sind wir finanziell robust und haben unsere Widerstandsfähigkeit gestärkt.

Volkswagen will Nummer 1 werden

Langfristig werden wir uns dann vielleicht sogar darüber unterhalten, dass die Elektroautos lukrativer als Verbrenner sind. Sie sind weniger komplex. Wobei die Kosten für die Softwareentwicklung diese Einsparungen sicher wieder ausgleichen.

Herbert Diess hat außerdem auch betont, dass man weiterhin bis 2024 die neue Nummer 1 auf dem Markt für Elektroautos werden möchte. Aktuell ist Tesla an der Spitze, aber in den nächsten zwei Jahren will Volkswagen das übernehmen.

