BYD Seal: Der „Tesla Model 3-Killer“ hat einen niedrigen cw-Wert

Mit der Elektromobilität ist auch der cw-Wert wichtiger geworden. Es gibt zwar viele Hersteller, die das schon vorher beachtet haben, aber da die Reichweite bei einem Verbrenner nie im Fokus stand, war dieser Wert nicht unbedingt entscheidend.

Doch ein Elektroauto kommt noch nicht so weit wie ein Verbrenner, daher muss man es optimieren. Ein geringer cw-Wert kann hier sehr wichtig sein, denn er steht für den Strömungswiderstand. Je geringer, desto niedriger ist auch der Verbrauch.

BYD hat uns im April den Seal als Konkurrenz für das Tesla Model 3 gezeigt und vor ein paar Tagen gab es den Innenraum zu sehen. Jetzt hat man verraten, dass der Test im Windkanal abgeschlossen wurde und man auf einen Wert von 0,219 kommt.

Damit hat der BYD Seal einen geringeren Strömungswiderstand als das Tesla Model 3 und das ist gut für die Reichweite. Laut BYD liegt das auch an der ganz neuen Elektro-Plattform, eine finale Reichweite hat man aber noch nicht kommuniziert.

Mir gefällt der BYD Seal weiterhin sehr gut, sogar besser als das Tesla Model 3. Und ich finde es gut, dass wir hier eine 800-Volt-Technologie haben, sowas kann auch ein Vorteil sein. grundsätzlich aber schön, auch mal eine Limousine zu sehen.

BYD, was übrigens für Build Your Dreams steht, streckt seine Fühler immer mehr in Richtung Europa aus. Der BYD Seal wird demnächst in China vorgestellt, bisher ist aber noch unklar, ob wir diesen irgendwann bei uns sehen werden. Ich hoffe es.

Und hier noch ein weiterer Blick auf die Frontseite des Elektroautos:

Und hier noch ein Blick in den Innenraum des Elektroautos:

Video: BYD Seal Design

