VW ID Golf: Volkswagen plant einen elektrischen Golf

Der VW ID.3 wird gerne als die elektrische Zukunft des Golfs bezeichnet und im Sommer wurde berichtet, dass der Golf mit der 9. Generation eingestellt werden könnte. Wird er nicht, der Bestseller hat eine Zukunft, aber diese ist elektrisch.

Ein VW ID Golf ist sehr wahrscheinlich

Moment, es gibt doch den VW ID.3? Richtig, aber Thomas Schäfer hat im Rahmen der LA Auto Show gegenüber Autocar verraten, dass der Golf nicht verschwindet. Volkswagen will diesen Namen nicht aufgeben und auch das GTI-Branding nicht.

Wird der elektrische Golf dann also den VW ID.3 ersetzen? Nein, die ID-Reihe ist jetzt auch ein fester Bestandteil von Volkswagen und bleibt. Wir werden also einen VW ID.3 und womöglich auch noch sowas wie einen VW ID Golf in Zukunft sehen.

Der VW ID.3 wird mittlerweile eher als Golf Plus eingestuft, ein VW ID Golf könnte also etwas tiefer sein. Thomas Schäfer nennt übrigens den VW ID Buzz als Beispiel für Modelle mit ID-Branding und einem Namen. Ich habe mir VW ID Golf hier nicht als Name ausgedacht, den hat Volkswagen sogar selbst in den Ring geworfen.

Volkswagen hängt zu sehr am Golf

Volkswagen will den Golf also nicht aussterben lassen, aber wenn ein Golf 9 kommt, dann wird es wohl ein VW ID Golf und er wird rein elektrisch. Vermutlich nutzt man dafür dann die SSP-Plattform, die gerade entwickelt wird und gegen 2026 kommt.

Finde ich grundsätzlich gut, da man im VW ID.3 wirklich etwas hoch sitzt, aber das mit den Bezeichnungen wirkt für mich so, als ob Volkswagen zu sehr an den alten Erinnerungen hängt. Und ich vermute, dass Herbert Diess gegen so einen ID Golf wäre, aber er wurde herausgeworfen und jetzt änder sich einiges bei Volkswagen.

