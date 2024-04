Volkswagen will das Problem mit Elektroautos in China angehen

Volkswagen spielt zwar global durchaus oben mit, wenn es um Elektroautos geht, doch in China hinkt man noch ein bisschen hinterher. Das soll sich ändern, denn der Markt in China ist der größte und wichtigste Markt für die Zukunft der Branche.

Daher hat man diese Woche bekannt gegeben, dass weitere 2,5 Milliarden Euro in China investiert werden und der Entwicklungsstandort in der chinesischen Provinz Anhui ausgebaut wird. Außerdem möchte man weitere Produktionskapazitäten für die Partnerschaft mit Xpeng schaffen, da werden 2026 zwei Elektroautos kommen.

Ziel sei es auch, dass neue Technologien und Modelle schneller auf den Markt kommen, denn die Konkurrenz macht richtig Druck. Bis zu 30 Prozent schneller will Volkswagen werden. Volkswagen war viele Jahre der Marktführer in China, hat den Platz aber 2023 an BYD abgegeben. Mit den Maßnahmen soll sich das ändern.

