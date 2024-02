Volle Gönnung: MediaMarkt Saturn starten mit frischen Top-Deals

MediaMarkt und Saturn starten ab heute unter dem Motto „Volle Gönnung“ zahlreiche neue „Top-Deals“ und Entertainment-Angebote.

Die „Volle Gönnung“ bietet Kunden der Elektronikhändler jedes erste Wochenende im Monat sowie in den Tagen davor neue Top-Deals und frische Entertainment-Angebote. Zu letzterem zählen auch Produkte aus den Bereichen Gaming. Heute, am 1. Februar 2024, ist es wieder so weit. In den Onlineshops der Händler starte die „Volle Gönnung“ ab 20 Uhr. Die Aktion läuft bis zum 5. Februar 2024 um 8:59 Uhr.

Die „Volle Gönnung“ bei MediaMarkt bietet dir regelmäßig die Möglichkeit, großartige Entertainment Angebote zu entdecken. Hier kannst du dir Top-Deals auf auserlesene Produkte gönnen – und dich bei der Gönnung nicht zurückhalten.

MediaMarkt Saturn mit neuen „Top-Deals“

Alle Produkte, die an der Aktion teilnehmen, findet ihr auf der Sonderseite bei MediaMarkt bzw. auf der Sonderseite bei Saturn. Die Preise dürften auf beiden Seiten absolut identisch sein. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf ratsam, denn auch wenn man durchaus Schnäppchen bei solchen Rabattschlachten machen kann, ist nicht jedes Angebt so gut, dass der Bestpreis erreicht wird.

Zusätzlich bieten MediaMarkt und Saturn wie üblich den MediaMarkt „Startklar Service“ bzw. Saturn „Ready2Go“ an, um die Kunden bei der Einrichtung neuer Geräte zu unterstützen. Versandkosten fallen für Aktionsartikel nicht an, sobald der Bestellwert über 59 Euro liegt oder es am Produkt gesondert ausgewiesen wird.

Zur Aktion bei MediaMarkt Saturn →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->