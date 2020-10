Volvo XC40 Recharge geht in Produktion

Volvo hat diese Woche mitgeteilt, dass nach dem Polestar 2 nun auch das zweite Elektroauto in Produktion ist: Der Volvo XC40 Recharge. Volvo präsentierte den elektrischen SUV von knapp einem Jahr und hat ihn seit dem immer wieder in dem ein oder anderen Video gezeigt. Einen Preis für Deutschland gab es auch schon.

Die ersten Modelle sollen noch in diesem Monat in Europa ausgeliefert werden und Volvo gibt an, dass die Nachfrage nach dem XC40 hoch ist. So hoch, dass man für 2020 auf jeden Fall komplett ausgebucht ist. Volvo sagt allerdings nicht, wie viele Einheiten man für das restliche Jahr bei der Produktion geplant hat.

Der Volvo XC40 Recharge kommt mit knapp 400 PS und einer Reichweite von ca. 400 km nach WLTP-Standard. Es ist im Kern ein Polestar 2, nur mit einer höheren Bauform und daher geringeren Reichweite. Es ist übrigens das zweite Auto, das mit Android Automotive auf den Markt kommt (der Polestar 2 ist das erste).

Volkswagen: Dienste wichtiger als Antrieb Die Autobranche befindet sich im Wandel und Volkswagen hat sich festgelegt: Es soll die Elektromobilität werden. Man schließt nicht aus, dass sich der Antrieb in ein paar Jahren erneut ändert, aber eigentlich spielt das gar keine so große Rolle. Volkswagen:…1. Oktober 2020 JETZT LESEN →

-->