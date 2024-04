Von 5G bis Roaming-Plus: Neuer Mobilfunkanbieter MTEL startet in Deutschland

MTEL Germany, ein neuer Telekommunikationsanbieter mit mehr als zehn Jahren Erfahrung auf dem europäischen Markt, hat seine Dienste nun auch in Deutschland eingeführt.

Das Unternehmen bietet Mobilfunk- und Fernsehdienste für Kunden in ganz Deutschland an, unabhängig davon, ob sie in Deutschland leben oder auf Reisen sind. Ein Meilenstein war die Eröffnung des ersten von 30 geplanten Shops in Mönchengladbach. Vodafone wurde als Netz-Partner für den Mobilfunkmarkt ausgewählt. Die Kunden von MTEL können daher (bald) 5G oder VoLTE nutzen.

MTEL Germany bietet seinen Kunden verschiedene Tarife und Vergünstigungen, darunter das „Roaming Plus“-Angebot mit zusätzlichen GB für beliebte Reiseziele und roamingfreies Telefonieren und Surfen in Großbritannien, der EU und der Schweiz.

Das Unternehmen plant, sein Vertriebsnetz bis Ende des Jahres auf alle deutschen Großstädte auszuweiten. MTEL Deutschland GmbH ist Mitglied der Telekom Serbien Gruppe. Weitere Informationen zu den Tarifen findet ihr auf der offiziellen Website.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

