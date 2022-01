Vorwerk: Thermomix TM6 startet in der schwarzen Limited Edition

Die recht teure und smarte Küchenmaschine Thermomix TM6 startet aktuell in der schwarzen Limited Edition. Lange kann das neue Modell nach aktuellem Stand nicht erworben werden.

Technisch unterscheidet sich der „für kurze Zeit“ verfügbare schwarze Thermomix TM6 nicht vom weißen Modell aus dem Jahr 2019. Er soll also vor allem Menschen ansprechen, die Wert auf eine bestimmte (Hochglanz-)Optik in ihrer Küche legen. Für mich schaut das gute Stück in erster Linie wie ein Fingerabdruckmagnet aus, aber am Ende muss natürlich jeder selbst wissen, was er sich anschafft.

Bis zum 13. Februar 2022 sind obendrein auch Limited-Edition-Pakete der schwarzen Ausführung zu haben, zumindest „solange der Vorrat reicht“. Diese beginnen preislich bei 1.359 Euro. Beim Kauf des Limited-Edition-Paket plus oder des Basis-Paket plus im Aktionszeitraum spart der Kunde 19,95 Euro gegenüber der Summe der regulären Einzelpreise.

Das neue Modell ist für 1.359 Euro exklusiv bei den „Thermomix-Repräsentanten“ erhältlich.

Video: Thermomix TM6 Limited Edition

Vorwerk warnt vor Thermomix Dritthersteller-Produkten

Weil es gerade zum Thema passt, sei zudem erwähnt: Vorwerk ist in jüngster Zeit vermehrt auf Zubehörartikel zur Küchenmaschine Thermomix aufmerksam geworden, die von Drittherstellern angeboten werden, und durch welche die Original-Elemente wie Deckel, Dichtungsring, Messer, Mixtopf, Mixtopffuß, Messbecher, Varoma Aufsatz, Garkorb, Rühraufsatz, „Welle” oder Spritzschutz ersetzt werden sollen oder welches zusätzlich eingebaut werden soll.

In diesem Zusammenhang weist das Unternehmen auf Folgendes hin:

Wir empfehlen Ihnen für Ihr Thermomix® Gerät nur Vorwerk-Originalprodukte oder von Vorwerk freigegebenes Zubehör zu verwenden. Unsere Original Vorwerk Thermomix® Zubehörteile bieten die Gewähr dafür, im Zusammenspiel mit der Thermomix® Küchenmaschine alle herstellerseitigen Sicherheitsvorkehrungen zu erfüllen und eine einwandfreie Funktion des Thermomix® Geräts zu bieten. All unsere Zubehöre sind sehr umfangreich getestet, damit Sie verletzungsfrei und sicher kochen können und auch Ihr Thermomix® Gerät keinen Schaden nimmt. Zubehör, das nicht von Vorwerk hergestellt oder freigegeben ist, können wir hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung für Ihr Thermomix® Gerät trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen und für diese auch nicht garantieren. Wir können insbesondere keine Gewähr dafür übernehmen, dass es beim Einsatz solcher Zubehörartikel nicht zu Verletzungen kommt, dass Lebensmittel nicht durch ungeprüfte Kunststoffe kontaminiert werden, und dass Ihr Thermomix® Gerät nicht beschädigt wird. Bitte bedenken Sie daher vor einem Einsatz von Zubehörteilen von Drittherstellern, dass Sie Ihre Gewährleistungsansprüche sowie mögliche Produkthaftungsansprüche verlieren könnten, wenn Schäden durch nicht originales Zubehör verursacht werden.​

