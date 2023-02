VR-Headset von Apple: Samsung, Google und Qualcomm sind vorbereitet

Apple wird uns wohl sehr bald ein VR-Headset zeigen, welches auch ein paar AR-Funktionen enthält. Sowas wird auch gerne als XR bezeichnet, also „extended reality“. Der Name lautet wohl Reality Pro und das Headset kommt noch 2023.

Samsung, Google und Qualcomm arbeiten zusammen

Samsung hat gestern im Rahmen des Unpacked-Events verlauten lassen, dass man ebenfalls an einem XR-Produkt arbeitet und das „nicht so weit entfernt“ sei. Was ist geplant? Das wollte man nicht sagen, aber wir werden es wohl noch 2023 sehen.

Als Partner waren Google und Qualcomm mit vor Ort. Google liefert eine spezielle Android-Version für so ein Headset und Qualcomm die Hardware dahinter. Diese Partnerschaft der drei Unternehmen ist also vermutlich eine schnelle Antwort auf den Schritt von Apple. Ich wette, dass man aber Apple noch den Vortritt lässt.

Und sei es, um sich anzuschauen, ob man da noch etwas ändern muss.

Samsung hat sich auch Meta und Microsoft als Partner gesichert, damit man ein entsprechendes Angebot an Software bieten kann. Dienste von Google, wie Maps oder Lens, werden vermutlich auch auf diesem neuen Headset (?) verfügbar sein.

Es wäre nicht der erste Schritt in die VR-Welt von Samsung. Oder Google. Oder Qualcomm. Doch in den letzten Jahren hat man das Thema eher ruhen lassen. Ich vermute, dass das Management der drei Riesen die Gerüchte rund um das Headset von Apple ebenfalls verfolgt und daher eine entsprechende Antwort geplant hat.

Das ist das neue VR-Headset von HTC Vive HTC bestätigte letzten Monat, dass man ein neues VR-Headset für die CES 2023 plant und das wurde auch wie erwartet in Las Vegas vorgestellt. Das HTC Vive XR Elite kommt voraussichtlich Ende Februar und kostet 1.399 Euro in Deutschland. Es…9. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->