VW Golf 8: Volkswagen plant wohl große Rückrufaktion

Volkswagen möchte wohl eine Rückrufaktion für den aktuellen Golf 8 planen, die allerdings freiwillig ist. Grund sind massive Probleme mit dem Infotainmentsystem, welches immer wieder komplett ausfällt, so ein exklusiver Bericht der FAZ.

Das Unternehmen will die Kunden wohl demnächst via Brief informieren und ihnen dann einen Besuch in der Werkstatt anbieten, denn es muss Hardware getauscht und anschließend ein manuelles Software-Update durchgeführt werden. Es gibt ein Ersatzfahrzeug und wohl noch einen Gutscheinen für eine Inspektion.

Diese Rückrufaktion wird nicht günstig, da Volkswagen bereits einige Einheiten vom Golf 8 ausgeliefert hat. Doch der Schritt scheint notwendig, wenn es wirklich so massive Probleme mit dem neuen Infotainmentsystem im aktuellen Golf gibt.

