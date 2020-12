Volkswagen stellt den VW e-Golf ein

Der elektrische VW Golf hätte schon viel früher eingestellt werden sollen, doch es gab Probleme mit dem VW ID.3 und daher entschied sich Volkswagen diesen noch bis Ende 2020 zu produzieren. Heute hat man aber mitgeteilt, dass Schluss ist.

VW ID.3 ersetzt den VW e-Golf in Dresden

Die Produktion des VW e-Golf in Dresden wird heute eingestellt und nach 50.401 produzierten Einheiten soll nun der VW ID.3 in der Gläsernen Manufaktur gefertigt werden. Die ersten Einheiten aus Dresden sollen schon Ende Januar kommen.

Für Volkswagen ist der VW ID.3 der „elektrische Golf für die Zukunft“, denn nach dem elektrischen VW Golf 7 wird es keinen elektrischen VW Golf 8 geben. Hier sind zwar mehrere Hybrid-Modelle verfügbar, aber keine elektrische Version.

Der VW e-Golf kam in seiner letzten Welle gut an, allerdings hat ihn Volkswagen teilweise auch zu extrem günstigen Preisen rausgehauen, da man sich irgendwie erhofft hat, dass man so die CO2-Strafe umgehen kann (was nicht gelungen ist).

Ich konnte mit den VW e-Golf vor ein paar Jahren im Alltag anschauen und war durchaus zufrieden, nur die Reichweite war schlecht. Aber der VW Golf 7 wurde eben als reiner Benziner geplant und Benziner sind selten ein gutes Elektroauto.

Für den VW ID.3 hat Volkswagen eine Plattform für Elektroautos (MEB) entwickelt und sollte die Zukunft rein elektrisch sein, dann ist das der Anfang vom Ende des Golfs. Der VW Golf hat den VW Käfer abgelöst, jetzt wird der VW Golf abgelöst.

Das wird nun sicher ein paar Jahre dauern und vielleicht werden wir noch einen VW Golf 9 sehen, aber mit einem VW Golf 10 rechne ich nicht mehr. Der e-Golf bleibt jedenfalls einzigartig, denn diesen gab es nur mit der 7. Generation des Golfs.

