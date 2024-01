VW ID.1: Volkswagen plant günstiges Elektroauto für 2027

Volkswagen hat bisher nur verlauten lassen, dass wir bis Ende des Jahrzehnts, also vor 2030, ein günstiges Elektroauto für Einsteiger sehen werden. Der elektrische VW Up wurde eingestellt, aber er könnte bald als neues Modell zurückkommen.

Wie Autocar berichtet, ist das kompakte Elektroauto für 2027 im Gespräch, also kurz nach dem VW ID.2. Die Skizzen sind wohl fertig, eine erste Preview könnte also in diesem Jahr anstehen. Doch wie wird das günstige Elektroauto von VW heißen?

Volkswagen: VW ID.1 oder doch VW Up?

Das wollte Kai Grünitz nicht verraten, aber es gibt zwei Optionen: VW ID.1, passend zum VW ID.2 und VW ID.3, oder der VW Up feiert ein Comeback, passend zum VW Golf 9 als Elektroauto. Ich würde bei Volkswagen mittlerweile fast schon von einem klassischen Namen ausgehen, davon scheint Thomas Schäfer ein Fan zu sein.

Für dieses Elektroauto wird eine weitere Version der MEB-Plattform entwickelt, die den Fokus noch mehr auf Kosten legt, als beim kommenden VW ID.2. Das Ziel sind irgendwann unter 20.000 Euro und da wird man auch Abstriche machen müssen.

Volkswagen: Ein Auto für neue VW-Kunden

So ein Elektroauto müsse laut Volkswagen übrigens auch keine extrem großen Gewinnmargen einbringen, es soll eher ein Einsteigermodell für Kunden sein, die dann bei VW bleiben. Die kaufen dann vielleicht später den elektrischen VW Golf oder sogar den elektrischen VW Tiguan und bleiben der Marke langfristig treu.

Technische Details gibt es natürlich noch nicht, aber es dürfte ein eher kleiner Akku sein und man wird sicher nicht mit 400 PS durch die Stadt flitzen und mit 250 kW am Schnelllader hängen. So ein Elektroauto ist aber wichtig für VW und ich halte es für einen Fehler, dass man den elektrischen VW Up nicht einfach weiter verkauft.

