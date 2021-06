VW ID.3 mit über 100.000 Bestellungen

Wow, so begehrt sind unsere Modelle: Schon mehr 103.000 Bestellungen für den #VWID3 & mehr als 48.000 für den #VWID4! #eMobility made in #Sachsen ist sehr nachgefragt. Große Freude in #Zwickau und der #GläserneManufaktur #Dresden 😃 pic.twitter.com/oUazTfS3YG

— vwsachsen_de (@vwsachsen_de) June 22, 2021